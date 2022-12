Bitterfeld: Noch ist der Kreisverkehr in der Mühlstraße nur eine eher kahle Fläche. Künftig sollen mehrere große Elemente dort Platz finden.

Bitterfeld/MZ - Die Entscheidung ist gefallen. Der Ortschaftsrat von Bitterfeld hat die Gestaltung des Kreises in der Mühlstraße beschlossen. Gleich mehrere große Elemente wie Stelen, ein symbolischer Bernstein, das Rad eines Schaufelbaggers und die Stadtsilhouette sollen auf der Verkehrsinsel Platz finden. Damit steht zwar fest, was aufgestellt und wie die Fläche bepflanzt werden soll. Doch wie das Ganze am Ende aussieht, ist noch immer unklar.