Geschichten der Wende - Anhalt-Bitterfelder schreiben über Abwicklung, Westbesuch und Neuanfang

Wolfen/MZ - Buchstaben werden zu Worten. Worte werden zu Sätzen. Diese wiederum formen Geschichten. „Geschichten vor, während und nach der Wendezeit“, sagt Jana Engelhardt. Die Autorin aus Friedersdorf hatte Anfang 2021 aufgerufen, Geschichten zu schreiben und sich so „auf individuelle und einzigartige Weise“ einer so bewegenden Zeit zu nähern. Jetzt liegt die Anthologie vor und wurde erstmals im Wolfener Frauenzentrum in größerer Runde vorgestellt. „Wo liegt Gräfenhainichen?“ ist ein Band, an dem 33 Frauen und Männern mitgearbeitet haben.

