Geschichte ganz in Weiß - Künstler lässt alte Greppiner Gebäude mit 3D-Drucker auferstehen

Greppin/MZ - Der Wasserturm hat Greppin geprägt. Die Schule auf dem heutigen Lindenplatz haben viele Kinder besucht. In der ebenfalls dort zu findenden Kirche fanden immer wieder Gottesdienste statt. Und das Vorwerk in Wachtendorf war nicht minder wichtig wie der Bahnhof in der Ortsmitte.