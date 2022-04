Geschäftsaufgabe in Muldestausee: Ab sofort macht auch Post-Filiale in Schlaitz dicht

Ein Stapel mit Paketen in einer Postfiliale (Symbolbild)

Schlaitz/MZ/UR - Erst die Partner-Filiale im Eiswerk in der Mühlbecker Straße der Opfer des Faschismus, nun die Filiale in Schlaitz: Die Gemeinde Muldestausee verliert innerhalb weniger Monate die zweite Filiale der Deutschen Post - und zwar ab sofort. Das hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt. Hintergrund sei die Geschäftsaufgabe des Kooperationspartners „Nah & Gut Pollmer“ in Schlaitz. Nun sucht die Post nach neuen Partnern im Ort. Das Ergebnis ist noch offen.