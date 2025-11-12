weather wolkig
  4. „Einfach machen“: Generationenwechsel in Holzweißig: Ein 16-Jähriger zieht in den Gemeindekirchenrat ein

Der Auszubildende aus Holzweißig ist das jüngste Mitglied im Leitungsgremium der Kirchgemeinde – und will neue Formen der Begegnung schaffen.

Von Robert Martin Aktualisiert: 12.11.2025, 14:32
Lennart Kirst (l.) ist 16 Jahre alt und wurde in den Gemeindekirchenrat von Holzweißíg gewählt. Unterstützt wird er von Uwe Kröber.
Lennart Kirst (l.) ist 16 Jahre alt und wurde in den Gemeindekirchenrat von Holzweißíg gewählt. Unterstützt wird er von Uwe Kröber. (Foto: Robert Martin)

Holzweissig/MZ. - In der evangelischen Kirchengemeinde Holzweißig kündigt sich ein Generationswechsel an. Mit Lennart Kirst ist im September erstmals ein 16-Jähriger in den Gemeindekirchenrat gewählt worden. Seine Wahl fällt in eine Zeit, in der sich mehrere Gemeinden der Region neu aufstellen – und sie ist zugleich ein bewusstes Signal, junge Menschen stärker in Verantwortung zu bringen.