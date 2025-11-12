Der Auszubildende aus Holzweißig ist das jüngste Mitglied im Leitungsgremium der Kirchgemeinde – und will neue Formen der Begegnung schaffen.

Generationenwechsel in Holzweißig: Ein 16-Jähriger zieht in den Gemeindekirchenrat ein

Lennart Kirst (l.) ist 16 Jahre alt und wurde in den Gemeindekirchenrat von Holzweißíg gewählt. Unterstützt wird er von Uwe Kröber.

Holzweissig/MZ. - In der evangelischen Kirchengemeinde Holzweißig kündigt sich ein Generationswechsel an. Mit Lennart Kirst ist im September erstmals ein 16-Jähriger in den Gemeindekirchenrat gewählt worden. Seine Wahl fällt in eine Zeit, in der sich mehrere Gemeinden der Region neu aufstellen – und sie ist zugleich ein bewusstes Signal, junge Menschen stärker in Verantwortung zu bringen.