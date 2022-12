Gemixte Weihnachtsstory in Sandersdorf

Sandersdorf/MZ - Fünf Bilder genügen, um die gesamte Weihnachtsgeschichte mit all ihren aufregenden Wendungen zu erzählen. Man muss bloß ein bisschen den Kopf in den Nacken legen, um sie in der Sandersdorfer katholischen Kirche St. Marien in all ihren Details bewundern zu können. Ein schmales, himmelsstrebendes Glasfenster links vom Altar offenbart das Mysterium von Gottes Menschwerdung.