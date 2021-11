Gemeinsamer Arbeitseinsatz: 25 Freiwillige machen Badestrand in Pouch fit für nächste Saison

Pouch/MZ - „Wir haben hier sehr motivierte Leute“, sagt Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) mit einem Blick über den Strand. 25 Frauen, Männer und Jugendliche haben sich am Samstagvormittag am Poucher Badestrand eingefunden, um dem immer wieder nachwachsenden Schilf den Garaus zu machen. Und nicht nur das Schilf stand im Fokus der Sammler. Auch die Hinterlassenschaften mancher Strandbesucher landeten auf dem bereitgestellten Container.

„Den größten Teil des Containerinhaltes haben allerdings die Schilfwurzel ausgemacht“, erklärt am Einsatzende Matthias Schiebel vom Bauhof der Gemeinde. Es habe gar nicht alles in den Drei-Kubikmeter-Container gepasst, so dass auch daneben noch etwas abgelagert werden musste. „Wir gehen von rund fünf Kubikmeter Wurzelwerk aus, das die Freiwilligen aus dem Strand entfernt haben“, so Schiebel. Dieses Material werde in der neuen Woche auf die Deponie nach Bitterfeld gebracht. Zur Auflockerung des Sandes kommt zusätzlich eine Bodenfräse vom Stadthof zum Einsatz, welche gute Vorarbeit leistete. da sind sich die Akteure einig.

Tim Bobbe ist mit seinem Metallsuchgerät am Strand unterwegs. (Foto: André Kehrer)

Einen kleinen, aber wichtigen Teil der Säuberung hat sich Tim Bobbe aus Muldenstein auf die Fahnen geschrieben. Mit seinem Metallsuchgerät sucht der Hobbysammler nach den im Sand verborgenen metallischen Hinterlassenschaften der Menschen - und wird immer wieder fündig. Verschlüsse von Getränkeflaschen nehmen den großen Teil der Funde ein.

„Wenn jeder Kronkorken ein Euro gewesen wäre, dann hätte es sich für mich gelohnt“ meint er später lachend und zeigt das einziges Geldstück, das er aus dem Sand entfernen konnte. „Ich mache das sehr gern“, betont Bobbe und verschweigt nicht, dass es sich auch lohnen kann, auf Flächen nach alten Schätzen zu suchen. Bei einer Aktion habe er sogar mal eine Silbermünze aus dem 17. Jahrhundert gefunden.

Mit den Händen werden die Wurzeln aus dem Sandboden entfernt. (Foto: André Kehrer)

Doch auf die Schatzsuche wird an diesem Samstag kein großer Wert gelegt. „Wir möchten den rund 8.000 Quadratmeter großen Poucher Badestrand in einen Zustand versetzen, dass sich die Menschen wohlfühlen und vor allem nicht verletzen könnte“, nennt Giebler die Prämissen für den Arbeitseinsatz, der von den Pouchern gut angenommen wird.

Als Belohnung für den erfolgreichen Arbeitseinsatz am Poucher Badestrand lädt der Muldestausee-Bürgermeister die Akteure anschließend noch zu einer deftigen Grillwurst und Getränken eingeladen. „Ein prima Abschluss“, wie er meint.