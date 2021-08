Gemeinde Muldestausee lädt zum Clean-Up-Day

Pouch/MZ - Er ist Namensgeber der Gemeinde und beliebtes Revier für Erholungsuchende. Er ist aber auch extrem von Verschmutzung betroffen: Der Muldestausee ist ein Sorgenkind, wenn es um sein Ufer und die ufernahen Wasserbereiche geht. Hier türmt sich mitunter der Müll. Der Unrat wurde durch die Mulde angeschwemmt oder von Umweltfrevlern hinterlassen.

„Ein nicht zu akzeptierender Zustand“, findet Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) und macht deutlich, dass es in Sachen Müll längst nicht nur um die Optik geht. Plastemüll, Glas, Reifen, Schrott und vieles mehr setze der Natur sowie wild lebenden Tieren zu, sagt der Verwaltungschef „Weil wir diesen Zustand nicht länger akzeptieren sollten, rufe ich Sie dazu auf, mit anzupacken!“

Stichtag 18. September für den ersten zentralen Clean Up Day

Giebler macht sich stark für den ersten zentralen Clean Up Day, der am 18. September unter Federführung der Gemeinde und der Wasserwehr stattfinden soll. Wer helfen und Unrat beseitigen möchte, sollte seine Bereitschaft im Vorfeld bei der Gemeindeverwaltung anzeigen.

Erste Partner haben Giebler und Co. im Boot. Ihre Teilnahme am Reinemachen haben der Talsperrenbetrieb des Landes und die Wirtschaftsjunioren Anhalt-Bitterfeld zugesagt. Am Stausee werden außerdem die Wasserwacht des Roten Kreuzes samt Booten und Tauchern, das THW und der BUND aktiv. Angesagt haben sich zudem Mitglieder von Angelvereinen, der Tierschutzverein Zörbig und Bürger der Gemeinde. Auch der Jugendgemeinderat packt an. „Mitmachen statt motzen“, ist die Devise der jungen Leute.

„Wir wollen den Muldestausee von so viel Müll wie möglich befreien“

„Wir wollen den Muldestausee von so viel Müll wie möglich befreien“, gibt Bürgermeister Giebler das Ziel vor. Und ist sicher, mit der groß angelegten Aktion weitaus mehr Leute als jemals zuvor erreichen zu können. Die Aussage macht der Verwaltungschef nicht zuletzt an Aktionen der Vergangenheit fest. Am Stausee hatten unter anderem Juniorranger des Vereins Dübener Heide Müll eingesammelt.

Interessenten am ersten Clean-Up-Day am Muldestausee sollen ihre Mitarbeit bis 27. August per Mail aninfo@gemeinde-muldestausee.de anzeigen.