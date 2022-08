Geldspritze vom Finanzministerium - 5,8 Millionen Euro für Kreisstraßen in Anhalt-Bitterfeld

Das Sachsen-Anhalt überweist fast 5,8 Millionen Euro an Anhalt-Bitterfeld. Ziel ist es den Zustand der Kreisstraßen zu verbessern.

Die Kreisstraßen in Anhalt-Bitterfeld sollen saniert werden. (Symbolbild)

Bitterfeld/Köthen/MZ/cze - Das Finanzministerium zahlt am heutigen Mittwoch insgesamt 60 Millionen Euro an die Landkreise und kreisfreien Städte Sachsen-Anhalts aus. Das teilt das Ministerium mit. Davon gehen allein 5,77 Million Euro nach Anhalt-Bitterfeld.

Das Geld ist für Investitionen an Kreisstraßen vorgesehen. Diese zusätzlichen Mittel können demnach für Neu-, Um- und Ausbauten und für investive Erhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen verwendet werden. Finanzminister Michael Richter (CDU) erklärt den Geldsegen so: „Eine leistungsfähige Infrastruktur ist Grundvoraussetzung für die Entwicklung des ländlichen Raums. Die zusätzlichen Landesmittel für Kreisstraßen helfen, dringend benötigte Investitionen umzusetzen.“

Welche Straßenprojekte im Landkreis damit angegangen werden sollen, steht laut Kreissprecher Udo Pawelczyk aber noch nicht genau fest. Auf jeden Fall sollen damit Maßnahmen in den Jahren 2023 und 2024 realisiert werden. Denn zuvor müssten zum Teil die Planungen gemacht und jedes Vorhaben ausgeschrieben werden. Außerdem müssen die Vorhaben dann noch in die jeweiligen Haushalte eingebracht werden.

„Die Verwaltung wird einen Vorschlag zur Einsetzung der Mittel erstellen und in den Bauausschuss des Kreistages einbringen“, erklärt Pawelczyk.