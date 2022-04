Geldbörse gestohlen: 76-Jährige aus Sandersdorf-Brehna fällt auf Betrug direkt an der Haustür herein

Ein Betrüger an der Haustür (Symbolbild)

Sandersdorf-Brehna/MZ - Eine 76-jährige Frau aus Sandersdorf-Brehna ist am Dienstag Opfer einer Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei berichtet, klingelte gegen 10 Uhr eine ihr unbekannte männliche Person an ihrer Wohnungstür und gab vor, Spenden für Sterbefälle zu sammeln. Der Mann betonte dabei, dass er nicht an Bargeld interessiert sei, sondern persönliche Daten und Erreichbarkeiten potenzieller Spender erfassen wolle. Diese würden dann zu einem späteren Zeitpunkt separat auf dem Postweg angeschrieben.

Die Seniorin ließ den Mann kurze Zeit an der Haustür allein, um Papier und Stift zu holen. Diese kurze Zeitspanne nutzte der Täter aus und stahl die Geldbörse der Geschädigten, die im Flur deponiert war. Darin befand sich eine Bargeldsumme im unteren zweistelligen Bereich.

Die Polizei warnt daher aus gegebenen Anlass vor Gutgläubigkeit an der Haustür. Wer von Spendensammler-Geschichten überrascht wird und diese ungeprüft glaubt, wird möglicherweise genau in diesem Moment zum Opfer einer Straftat.

Trickdiebe nutzten die Arglosigkeit vor allem älterer Menschen gern aus und würden sie in ihren eigenen Wohnungen bestehlen. Die Polizei rät daher, sich Besucher vor dem Öffnen der Tür, zum Beispiel durch einen Türspion oder einen Blick aus dem Fenster, genau anzuschauen.

Die Seniorin in Sandersdorf-Brehna konnte ihren Täter trotz des Schocks gut beschreiben

Wenn möglich, sollte über die Türsprechanlage kommuniziert werden. Bei unbekannten Besuchern wird empfohlen, Angehörige oder Nachbarn hinzuzuziehen oder die Person auf einen späteren Zeitpunkt zu verweisen, wenn eine Vertrauensperson mit anwesend ist.

Die Seniorin in Sandersdorf-Brehna konnte ihren Täter trotz des Schocks gut beschreiben: Der Mann war von kräftiger Statur, zwischen 1.70 und 1.75 Meter groß und trug eine neongelbe Warnweste. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.