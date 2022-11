Warum in Anhalt-Bitterfeld der „Gelbe Sack“ vorerst rationiert wird

Mehr als drei Millionen Plastiktüten braucht die Wolfener Recycling GmbH pro Jahr zum Sammeln von Leichtverpackungen. Warum es die jetzt nicht gibt und welche Rolle das Duale System spielt. Was die Folgen sind.

Leichtverpackungen werden im Landkreis Anhalt-Bitterfeld meist in Gelben Säcken eingesammelt und abtransportiert.

Bitterfeld/MZ - Seit 30 Jahren sammelt die Wolfener Recycling GmbH im Altkreis Bitterfeld im Auftrag der Dualen Systeme Leichtverpackungen aus privaten Haushalten und dem Kleingewerbe ein. Seit zehn Jahren erfüllt sie diese Aufgabe im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Jetzt muss das Unternehmen zum ersten Mal in seiner Geschichte rationieren. Gelbe Säcke werden zunächst nur in einer Rolle zu jeweils 13 Stück in die Haushalte ausgegeben.