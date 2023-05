Der Stadtrat Bitterfeld-Wolfen gibt ein klares Votum für Videokameras an Wolfener Bahnschnittstelle ab. Datenschutzbedenken werden ignoriert. Wie geht es nun weiter?

Graffiti an den Säulen, herrenlose defekte Fahrräder – am Wolfener Bahnhof kommt es immer wieder zu Sachbeschädigungen.

Wolfen/MZ - Die monatelange Diskussion darüber, wie man an der ÖPNV-Schnittstelle am Wolfener Bahnhof gegen Graffiti, Vandalismus und Diebstähle vorgehen kann, ist vorerst entschieden: Der Stadtrat hat am Ende einer monatelangen Debatte beschlossen, dass dort Videokameras zur Überwachung des Bereichs aufgestellt werden sollen.