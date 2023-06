Trotz Dauerregen und Land unter am Freitag ziehen die Macher des Kinder- und Heimatfestes in Brehna eine positive Bilanz. Sie sprechen sogar von Rekorden.

Gefühle fahren Achterbahn - Warum die Feuerwehr zum Fest in Brehna ausrücken musste

Volksfest in Sandersdorf-Brehna

Brehna/MZ - „Das Kinder- und Heimatfest auf dem Schützenplatz in diesem Jahr ist ein voller Erfolg“, sagt Brehnas Ortsbürgermeister Bernd Hubert. Auch wenn es am Freitag mit Dauerregen nicht danach aussah, habe man an den beiden anderen Tagen einen Besucherrekord von rund 1.000 Gästen verzeichnen können.