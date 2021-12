Gefahren des toten Winkels - Junge Bitterfelderin gewinnt Zeichenwettbewerb der Polizei

Bitterfeld/MZ - Leonie Berwanger aus Bitterfeld-Wolfen hat beim 29. alljährlich stattfindenden Mal- und Zeichenwettbewerb der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt mitgemacht und gewonnen. Alle Kinder im Grundschulalter waren aufgerufen, Zeichnungen zum Thema „Unterwegs im Straßenverkehr – Worauf muss ich achten?“ einzusenden. Die Beteiligung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld war laut Pressemitteilung sehr groß.

Unter den vielen Einsendungen entschied sich die Magdeburger Jury, das Bild von Leonie zu prämieren. Sie stellt sehr anschaulich die Gefahren des „Toten Winkels“ dar. Zur Auszeichnung wurde die Elfjährige am 22. Dezember in das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen eingeladen. Hier übergab der Leiter des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld, Matthias Król, die Preise. Das Bild wird neben denen der anderen elf Preisträgerinnen und Preisträgern in einem Schülerkalender veröffentlicht. Foto: Polizei