Bitterfeld/MZ - Verschwundene Rathaus-Glocken, eine falsch stehende Kirche, markante Stadttore und ein Haus mitten auf dem Markt – in Bitterfeld ist so manch Erstaunliches geschehen. Die Stadt hat sich in ihrer fast 800 Jahre langen Geschichte stets verwandelt: Gebäude verschwanden, Plätze wurden umgestaltet, Häuserzeilen neu errichtet. Davon kann Jutta Zacharias-Lange von der Stadt- und Tourismusinformation viel erzählen. Seit deren Eröffnung im August 2022 bietet sie am ersten Samstag im Monat Stadtführungen an. Anlässlich des Weltgästeführertags fand am Sonntag ein Rundgang außer der Reihe statt. Und das Interesse war riesig: Rund 40 Besucher wollten das nicht verpassen.

