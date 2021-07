Gartenschuppen in Bitterfeld steht in der Nacht zum Montag in Vollbrand

Bitterfeld/MZ - Gegen 2.30 Uhr sind am Montag Feuerwehr und Polizei zu einem Brand eines Gartenschuppens gerufen worden. Wie es im Polizeibericht heißt, brach der Brand in einer Sparte in der Albert-Schweitzer-Straße in Bitterfeld aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand der Schuppen bereits in Vollbrand. Nach Auskunft des Geschädigten, fielen mehrere Gartenwerkzeuge, zwei Mülltonnen sowie Regenfässer den Flammen zum Opfer. Die Feuerwehr war mit drei Einsatzfahrzeugen und 15 Kameraden vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Schadenshöhe wird mit rund 1.500 Euro angegeben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.