Roitzsch/MZ - Alarm kurz vor Mitternacht: Wie die Polizei berichtet, ist eine seit Jahren leer stehende Laube in einer Gartensparte in Roitzsch in Flammen aufgegangen. Die gerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen und verhindern, dass auch andere Gärten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Ermittlungen zur Ursache liegen bei der Polizei und dauern an.