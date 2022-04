Für Reisende und Nachbarn aus dem Kreis: Raststätte Heideloh an der A9 gibt nicht auf

Heideloh/MZ - „Eisbein und Sauerkraut geht immer.“ Familie Pilz muss es wissen. Schließlich sorgt die gekochte Schwarte schon in der dritten Generation für Gaumenfreuden der Gäste. Die Pilz’ machen ihrem Namen alle Ehre. Mal als Pilzgericht im Gastraum oder als Pils an der Bar. Iris, Günther und Marko - die Pilz tafeln in der Raststätte Heideloh auf. Und das soll auch so bleiben, plaudert Marko, der Chef. Der ist überall zu finden, ob in der Küche oder am Ausschank. Er will die Tradition seiner Eltern fortsetzen.