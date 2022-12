Für die Großen der Welt - Wie Miltitz Aromatics in Greppin „Bausteine“ für neue Düfte entwickelt

Wenn sich Türen und Türchen öffnen: Warum sich das Unternehmen Miltitz Aromatics gerade in der Riechstoffstraße wohlfühlt und ob es dort schon weihnachtet.

Mit Fingerspitzengefühl: Bei Viktoria Cherkasova kommt es auch auf die richtige Mischung an.

Greppin/MZ - Wie wohl Weihnachten duftet? Stefan Müller könnte es wissen. Denn der leitet ein Unternehmen in der Riechstoffstraße im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen. Wie passend!Die Nase des Mannes ist immer in Bewegung. Nicht nur dienstlich. Versteht sich. Seine Kinder bringen es – wie so oft auf den Punkt – „Du riechst nach Miltitz.“