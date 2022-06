Fünf Personen verletzt: Pkw kollidiert in Bitterfeld mit Rettungswagen

Bitterfeld/MZ - Zu einem schweren Unfall zwischen einem VW und einem Rettungswagen ist es am Sonntag gegen 1.45 Uhr in Bitterfeld gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der 49-jährige VW-Fahrer auf der Walther-Rathenau-Straße in Richtung Markt unterwegs und wollte im Kreuzungsbereich links auf die Bismarckstraße abbiegen. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem von links herannahenden Rettungswagen. Dieser befuhr die Bismarckstraße in Richtung Brehna. Die Ampelanlage war zu dieser Zeit laut Polizei nicht in Betrieb.

Alle fünf Insassen des Autos wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt. Zwei von ihnen sogar schwer. Der Fahrer und Beifahrer des Rettungswagens blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro. Der Kreuzungsbereich war für mehrere Stunden gesperrt.