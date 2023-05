Wolfen/MZ - Alles anders in der Fuhneaue? Nach drei Jahrzehnten soll das traditionelle Vereins- und Familienfest geliftet werden. In den vergangenen Jahren hatte es vermehrt Kritik an der Gestaltung des meist dreitägigen Spektakels in der Fuhneaue gegeben. Es müsse frischer, zeitgemäßer und attraktiver für die verschiedenen Altersgruppen werden. Deshalb wagt Wolfen in diesem Jahr einen Neuanfang.

