Vor dem nahenden Martinsfest und der Adventszeit basteln Kinder in der Bitterfelder Stadtbibliothek eigene Laternen. Dabei weckt ein tierisches Motiv die größte Begeisterung.

Verwandlung in Bitterfelder Touristinfo

Bitterfeld/MZ. - Alles Fuchs – oder was? Für die Kinder, die an diesem ersten Novembersamstag in die Bitterfelder Stadt- und Tourismusinformation kommen, um ihre eigenen Laternen zu basteln, ist das keine Frage. Dabei könnten die leuchtenden Gebilde, die die dunkle Jahreszeit erhellen sollen, ganz verschiedene Formen annehmen. Die einer Eule beispielsweise, oder auch jene eines kleinen Gespenstes. Diese Vorlagen haben die Mitarbeiter der Stadtbibliothek herausgesucht. Doch die Jungen und Mädchen fahren alle auf den orangefarbenen Fuchs als Laternenmotiv ab. Wieso?