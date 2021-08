Frust in Bitterfeld - Deiniger-Sportbad mit Graffiti beschmiert und mit Steinen beworfen

Bitterfeld/MZ - Das Sportbad „Heinz Deininger“ in Bitterfeld ist ins Visier von Vandalen geraten. Der Schwimmtempel an der Dürener Straße wurde erneut Opfer von massiven Schmierereien. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte die Klinkerfassade fast ringsum mit Symbolen in weißer Farbe besprüht. Es ist nicht die erste Sprayerattacke auf die städtische Halle. „Doch so krass wie dieses Mal waren die Schmierereien noch nie“, sagt Heiko Landskron, Geschäftsführer der Bäder- und Servicegesellschaft, die das Sportbad und das Woliday in Wolfen betreibt. „Das Bad wird mehr und mehr zur Zielscheibe.“

Schmäh-Sprüche und Symbole an vielen Wänden des Sportbades

Eine Mitarbeiterin hat die Schriftzüge am Morgen entdeckt. Sie heben sich deutlich von den dunklen Klinkersteinen der Fassade und von Türen ab und befinden sich sowohl im Eingangsbereich als auch an anderen Gebäudewänden. Eine eventuelle Kunstabsicht ist allerdings nicht auszumachen. Stattdessen sind in typisch eckiger Sprayermanier Schmäh-Sprüche wie „Fuck Cops“ oder die Kombinationen „CBK“ und „1up“ zu erkennen, die als Hinweise auf die Urheber der Verschandelung verstanden werden könnten. CBK und 1up nennen sich illegale Sprayer in Berlin, die dort zum Beispiel in U-Bahnhöfen und auf Waggons ihre großflächigen, aber ausgesprayten und umrahmten „Werke“ hinterlassen und von diesen Aktionen auch Videos aufnehmen. Möglicherweise wollen der oder die Bitterfelder Täter als Trittbrettfahrer von deren zweifelhafter Bekanntheit zehren.

Beschädigte Glasscheiben mussten vorerst gesichert werden. Ein Austausch ist wohl unumgänglich. (Foto: André Kehrer)

Die Nachtaktion von Montag zu Dienstag hat bislang den größten Schaden angerichtet, war aber nicht die erste Attacke dieser Art. „In den vergangenen Monaten sind wir vier, fünf Mal Opfer solcher Graffiti-Schmierereien geworden“, sagt Landskron. Die seien aber meist nur an einer Stelle aufgetaucht und später durch eine Spezialfirma entfernt worden. „Dieses Mal ist das Ausmaß der Beschädigung viel größer.“

Doch es ist nicht die einzige Art von Vandalismus, mit dem die Mitarbeiter des Sportbades derzeit kämpfen müssen. Schon zweimal sind in den vergangenen Wochen Glasscheiben der Schwimmhalle beschädigt worden. Allein der hierbei angerichtete Schaden liegt laut Landskron im fünfstelligen Bereich.

Auch drei oder vier Scheiben sind beschädigt, bei einer wurde ins Glas geritzt

Drei oder vier der Scheiben auf der Parkplatzseite der 2007 erbauten Schwimmhalle sehen aus, als wären sie von Steinen getroffen worden. Bei einer anderen wurde direkt ins Glas geritzt. Eine Beschädigung in einer Höhe, für die der oder die Täter keine Leiter gebraucht hätten. „Wir werden mindestens zwei der Scheiben auswechseln müssen“, erklärt Landskron. Denn es bestehe Gefahr, dass sie reißen. „Dann könnte jemand getroffen und verletzt werden.“ Außerdem bestehe die Sorge, dass die Scheiben nicht mehr ganz dicht sind und Luft ziehen, was zu Wärmeverlust in der Halle führen kann.

Auch die Namenstafel des Sportbads „Heinz Deininger“ ist von Vandalen mit Farbe beschmiert worden. (Foto: André Kehrer)

Der Geschäftsführer hat für diesen Vandalismus keinerlei Verständnis. „Ich bin stinksauer, dass es Leute gibt, die so rücksichtslos mit öffentlichem Eigentum umgehen. Wir sind so froh, dass wir die Schwimmhalle wieder öffnen konnten und den Bürgern ein Freizeitangebot machen können. Und da kommt jemand daher und verschandelt das so.“ Das Sportbad hatte nach langer Corona-Zwangspause am 7. Juni wieder seine Türen geöffnet und im Interesse der Gäste auch auf die traditionelle Sommerschließung verzichtet. Dort finden neben dem öffentlichen Schwimmen auch Schwimmkurse für Kinder sowie Training der Mitglieder des Bitterfelder Schwimmvereins statt. Täglich ist bis 19 Uhr geöffnet.

Spezialfirma muss ran, um die Schäden zu beseitigen

Frühere Schmierereien hat Landskron mehr oder weniger wortlos beseitigen lassen. Doch er will nicht mehr schweigen. „Es sollen alle sehen und hören, was manche Leute hier für Schaden anrichten.“ Für die Reinigung müsse man nun wohl eine Spezialfirma beauftragen. Denn ohne spezielle Reinigungsmittel sei gegen die weiße Farbe wenig auszurichten. Und natürlich stelle man Anzeige bei der Polizei - gegen Unbekannt.