Frust bei Besitzern - Wieder drei Autos in Holzweißig und Bitterfeld aufgebrochen

Bitterfeld/Holzweißig/MZ - Die Polizei in Bitterfeld-Wolfen hat am Freitag gleich drei Pkw-Aufbrüche gemeldet. In der Hinteren Dorfstraße in Holzweißig wurden jeweils ein Skoda und ein Ford angegriffen. Die Täter schlugen die Seitenscheiben ein, entwendeten jedoch nichts. Erst vor ein paar Tagen hatte unbekannte Täter in Holzweißig schon einmal zugeschlagen.

Bei einem in der Mittelstraße im Ortsteil Bitterfeld abgestellten Seat verschafften sich unbekannte Täter ebenfalls über eine eingeschlagene Scheibe Zugang zum Fahrzeuginnenraum. Diesen ließen sie durchwühlt zurück. Auch hier wurden keine Gegenstände gestohlen. Der Schaden wurde insgesamt auf etwa 1.000 Euro geschätzt.