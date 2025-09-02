Mitte Juli wurde der neue Bahnhof in Bitterfeld offiziell eröffnet. Doch fertig ist das Millionen-Projekt noch lange nicht.

Frust am neuen Bahnhof in Bitterfeld - Warum für moderne Radparkanlage keine Eröffnung in Sicht ist

Die abgeschlossenen Fahrradabschließanlagen am Bahnhof Bitterfeld sind noch immer nicht nutzbar. Nur der offene Bereich ist in Betrieb.

Bitterfeld/MZ . - Mit dem Neubau des Bitterfelder Bahnhofs werden auch die anschließenden Flächen neu gestaltet. Eine erste Maßnahme waren die neuen Fahrradstellplätze, die zwischen dem Empfangsgebäude und den Bahnsteigen entstanden und zur Bahnhofseröffnung fertiggestellt wurden.