Verspätung bei der Deutsche Bahn Frust am neuen Bahnhof in Bitterfeld - Warum für moderne Radparkanlage keine Eröffnung in Sicht ist
Mitte Juli wurde der neue Bahnhof in Bitterfeld offiziell eröffnet. Doch fertig ist das Millionen-Projekt noch lange nicht.
02.09.2025, 09:37
Bitterfeld/MZ . - Mit dem Neubau des Bitterfelder Bahnhofs werden auch die anschließenden Flächen neu gestaltet. Eine erste Maßnahme waren die neuen Fahrradstellplätze, die zwischen dem Empfangsgebäude und den Bahnsteigen entstanden und zur Bahnhofseröffnung fertiggestellt wurden.