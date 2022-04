„Frühlingserwachen“: Anwohner putzen in Greppin den Winterschmutz weg

Festplatz, Tiergehege, Salegaster Forst - in Greppin wird aufgeräumt. Auch in anderen Ortsteilen sorgen zahlreiche Bürger für Ordnung.

Greppin/MZ - Petrus fegt oben den Himmel blank, viele Bürger von Bitterfeld-Wolfen putzen unten ihre Stadt. „Frühlingserwachen“ heißt diese große Putzaktion, die an diesem Samstag nach zwei Jahren Zwangspause wieder stattfinden kann. Im Blickpunkt steht nach Wolfen-Nord 2019 nun Greppin. Doch auch in anderen Ortsteilen beseitigen zahlreiche Familien und Vereinsmitglieder verrottetes Laub, Unrat und andere Winterrückstände - bei strahlendem Sonnenschein.

Auf dem Gelände des Greppiner Reitvereins herrscht seit dem frühen Morgen großes Gewusel. Da wird Unkraut gerupft, Rasen gemäht und das Schleppdach neben dem Richterturm gereinigt, werden die Barrieren, die die Pferde bei Turnieren überspringen, gesäubert und Wege gekehrt.

Bis zum nächsten Wochenende muss alles tipptopp sein

Bis zum nächsten Wochenende muss alles tipptopp sein: Dann steigt hier das traditionsreiche Greppiner Derby, das wohl wieder rund 2.000 Zuschauer anlocken wird. „Wir sind seit Tagen im Einsatz und haben auch nächste Woche noch zu tun“, sagt Vize-Vereinschefin Sabine Warczog. Ein Großprojekt am Samstag ist die Erneuerung des Dressurfeldes. 3.500 Quadratmeter neuer Sand werden aufgefüllt. Rund 40 Vereinsmitglieder legen auf dem gesamten Gelände Hand an.

So wie auch auf dem Gelände der Longhorns. Die Freunde der Countrymusic und des Linedance veranstalten nächstes Wochenende zum Derby ihr Country- und Western-Weekend. Dafür wird fleißig geputzt und instandgesetzt. „Aber auch die beiden Anglervereine machen am Teich klar Schiff, Kameraden der Feuerwehr und der Feuerwehrverein reißen auf deren Gelände einen Schuppen ab, um der Stadt Kosten zu sparen und im Tiergehege wird nach dem Einsatz der Bundeswehr weitergearbeitet“, schildert Ortsbürgermeister Mirko Claus (Freie Wähler) das breite Engagement. „Das neue Netz der Voliere ist jetzt fest gespannt.“ Ein weiterer Schwerpunkt ist das Müllsammeln im Salegaster Forst, wo auch Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) mit Hand anlegt. Zudem sind der Schützenverein und der Kleingartenverein dabei.

„Das ist doch unsere Stadt, da sollten wir auch was tun, dass es hier schön ist“

Am Festplatz wirbeln derweil Mädchen und Jungen vom dortigen Kinder- und Jugendfreizeittreff. Sie putzen Fenster, räumen den Bastelraum auf, beseitigen im Garten Laub und Unrat. „Das ist doch unsere Stadt, da sollten wir auch was tun, dass es hier schön ist“, erklärt Maximilian Melzer, während er mit anderen am frisch sanierten Mini-Wasserturm Grasnelken, Polster-Phlox und Glockenblumen setzt.

Der Anglerteich am Tiergehege Greppin wird auf Vordermann gebracht. (Foto: Kehrer)

Der 15-Jährige ist häufig im Jugendclub und auch Mitglied im Jugendbeirat der Stadt. „Der Club ist unsere zweite Heimat, wir können hier viel machen“, sagt der 16-jährige Fabian Vata, der aus Bitterfeld kommt. Aus welchem Ortsteil man stamme, sei hier nicht wichtig. „Wir verstehen uns und wollen zeigen, dass Bitterfeld-Wolfen auch schön ist.“

Und so entsteht in der jungen Generation vielleicht ein neues Stadtgefühl jenseits der oft erwähnten Differenzen zwischen den Ortsteilen. Während der Duft von Gulaschsuppe und Bratwurst über den Platz zieht, übergibt OB Schenk noch symbolisch vergoldete Müllzangen an die Ortsbürgermeister von Holzweißig und Reuden. Beide Ortsteile feiern nächstes Jahr ihr 700-jähriges Bestehen und werden deshalb die Zentren des nächsten „Frühlingserwachens“ der Stadt.