Der zentrale Frühjahrsputz ist das Finale der Bitterfeld-Wolfener Umwelttage. Während sich in den größten Ortsteilen eher wenig tut, wird an anderer Stelle richtig angepackt.

Rödgen/Thalheim/MZ. - Laub wird geharkt, trockenes Gestrüpp beseitigt. Blumen kommen in die Pflanzkübel. Und immer wieder wird Müll eingesammelt. Im Bitterfeld-Wolfener Ortsteil Rödgen sind es mitten im Dorf an einem der Teiche etliche Verpackungen, in denen einst Lebensmittel waren. Anderenorts sind es wie in Thalheim Scherben von Glasflaschen, Pizza-Verpackungen.

Kosten für Müllentsorgung im Stadtgebiet steigen deutlich

„Der Aufwuchs an den Kosten für die Müllentsorgung ist enorm in unserer Stadt“, sagt Bitterfeld-Wolfens Bürgermeisterin Heike Krauel wenig später vor dem Rathaus der Stadt in Wolfen. Sie bedankt sich für das Engagement der Freiwilligen beim großen Frühjahrsputz, der das Finale der diesjährigen Umwelttage in Bitterfeld-Wolfen bildete und begleitet den symbolischen Akt des Tages. Die Goldene Müllzange wird von Wolfens Ortsbürgermeister André Krillwitz (Pro Wolfen) an Annett Westphal (parteilos) aus Rödgen/Zschepkau weitergeben. Der Ort ist nächstes Jahr Dreh- und Angelpunkt des zentralen Frühjahrsputzes.

Er hat auch ohne symbolische Zange das Zeug zum Vorzeigedorf in Sachen Frühjahrsputz. Anders als etwa in Wolfen, wo am Samstag nur ein paar Aktive rund ums Rathaus aktiv waren oder in Bitterfeld, wo Vertreter von Jugendbeirat und den Jugendclubs Linde und Lutherhaus in der Grünen Lunge Müll sammelten, war in Rödgen ein großer Teil des Dorfes unterwegs. „Weil es immer zu tun gibt und gemeinsam etwas gemacht werden soll“, wie Annett Westphal erklärt. Gewienert wird die Bank rund um die Friedenseiche, geputzt werden Tanzfläche und Kegelbahn.

Ähnlich ist das Bild in den anderen kleinen Ortschaften. In Holzweißig packt die Jugendfeuerwehr an. In Greppin wurde der Jugendclub zusammen mit Freunden, Förderern und Ortsbürgermeister Mirko Claus (FWG) zum Frühstarter und sorgte für Ordnung im Salegaster Forst. Junge Leute verstecken sich nicht. Sie packen an.

In Thalheim wurde auch der Platz rund um die Kirche auf Vordermann gebracht. (Foto: Ulf Rostalsky)

In Thalheim frohlockt Ortsbürgermeister Daniel Roi (AfD). Zum zweiten Mal gibt es hier einen zentralen Putztag. Arbeit ist allerhand vorhanden. „75 Thalheimer von drei bis 83 Jahren sind dabei“, stellt Roi fest. Auch sein Stellvertreter Tobias Köppe(CDU) ist zufrieden und berichtet von Einsätzen am Sportplatz und rund um die Feuerwehr. Die Thalheimer putzen ihren Ort gemeinsam heraus. So wie Freiwillige in Bobbau, die im Bürgergarten unterwegs waren. Ortsbürgermeister Matthias Berger (CDU) zollt den Helfern Respekt. „Auf sie ist Verlass. Das haben sie schon beim Mitmach-Tag bewiesen.“

Werkzeug wird Staffelstab - Goldene Müllzange liegt jetzt in Rödgen

Bobbau hat große Ziele. 2027 soll der 100. Geburtstag des Wasserturms gefeiert werden. Dafür wird geputzt. Das steht genauso fest wie die Tatsache, dass der Ort im nächsten Jahr die Goldene Müllzange bekommen soll. Vorerst liegt die aber in Rödgen/Zschepkau. „Ganz sicher im Tresor“, sagt Annett Westphal mit einem Augenzwinkern.