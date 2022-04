Frühjahrsputz im Altkreis Bitterfeld in vollem Gang - Müll ist großes Problem

Pouch/Zscherndorf/Göttnitz/MZ - Neun Uhr morgens ist es an der Poucher Bullenwiese noch kalt genug, dass sich beim Atmen kleine Wölkchen bilden. Sophie Schubert, Tabea und Nora Gaib stört das allerdings nicht: Die drei Mädchen sind mit Rechen und Hacken ausgestattet, dick angezogen und gut gelaunt. Wo sie arbeiten, soll später einmal eine 50-Meter-Bahn entstehen.

Als Teil des gemeindeweiten Frühjahrsputzes haben sich der Ortschaftsrat Pouch und die Kirchengemeinde vorgenommen: „Wir wollen die Sportanlage wieder fit machen.“ Das sagt Susanne Posniak, die den Arbeitseinsatz koordiniert. In der Weitsprunggrube wird Unkraut entfernt, um später den frischen Sand, den die Gemeinde bereitstellt, aufzuschütten. Denn nicht nur fit im Geist, sondern körperlich wohl sollen sich die Poucher hier halten können. „Wir wollen gemeinsam das Deutsche Sportabzeichen machen“, erklärt Posniak, die Trainerin beim Wassersportclub Friedersdorf ist.

Sophie Nora und Tabea arbeiten fleißig Andrea Dittmar

Auch in Zscherndorf stehen die Zeichen auf Frühling: Im gesamten Ort sammeln Engagierte am Samstagvormittag Müll auf, streichen die Bänke an der Postgrube und verschönern das Ortsbild. „Über den Winter hatten wir nicht so viel Gelegenheit, Müll einzusammeln“, erklärt Nadine Wiedemann, die bei der Feuerwehr aktiv ist. Selbst die kalten Temperaturen sind kein Hindernis: Denn die Zscherndorferin denkt an die Tiere, die den Müll für Futter halten könnten und daran sterben würden. Dem will sie mit ihrem Einsatz entgegenwirken. „Es ist toll zu sehen, wie vielen das Dorf am Herzen liegt.“

Auf dem Hof der Grundschule, die als Kommandozentrale fungiert, wird von vielen Stellen Müll abgeladen. Die Helfer können sich hier stärken mit Kaffee und Getränken. Dafür habe es einen Gutschein vom Zscherndorfer Hans Joachim Teuerkorn gegeben, berichtet Ortsbürgermeister Michael Aermes (UB): „Er hatte sich entschuldigt, dass er nicht mithelfen konnte, und 50 Euro gesponsert.“ Teuerkorn, müsse man wissen, feierte vor wenigen Tagen seinen 90. Geburtstag.

In Göttnitz kann bald ebenso wieder schön gefeiert werden. Das Dorfgemeinschaftshaus bringen die Anwohner auf Vordermann: alte Stühle für den Sperrmüll aussortieren, die Feuerstelle reinigen, drinnen durchputzen. „Gemeinsam sind wir da stark“, sagt Gabriele Michaelis und jagt spaßeshalber Besucher und Staub mit dem Besen vor sich her. „So ein großer Putztag war nötig“, lobt Ortsbürgermeister Sven Wingert (CDU), der zuvor in Löbersdorf aktiv gewesen ist und den Weg am Friedhof mit Freiwilligen ausgebessert hat.

Rund um den Göttnitzer Teich sind Anwohner dabei, alles für das Osterfeuer herzurichten: Löcher müssen aufgefüllt, der Dorfplatz wieder schön gemacht werden. Am Spielplatz sind Kristin Lampe und ihre Nachbarn dabei, neue Blumen einzupflanzen. „Wir wollen auch noch einen Hibiskus anpflanzen“, erzählt sie. Bald kommt auch eine neue Bank auf den Spielplatz.