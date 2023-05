Trotz Finanzknappheit und steigender Preise hält Bitterfeld-Wolfen an einer seit 15 Jahren erfolgreichen Aktion fest. Im Stadtgebiet sind 32 Blumenampeln sowie weitere Kübel mit Blumen bepflanzt worden.

Frühjahrsaktion in Bitterfeld-Wolfen - Geranien verschönern wieder die Stadt

Bitterfeld/MZ - Trotz Finanzknappheit und steigender Preise hält die Stadt Bitterfeld-Wolfen an einer seit 15 Jahren erfolgreichen Aktion fest. Im Stadtgebiet sind 32 Blumenampeln sowie weitere Kübel mit Blumen bepflanzt worden. Am Mittwoch wurde die blühende Pracht in teils luftiger Höhe auf dem Bitterfelder Markt offiziell vorgestellt.