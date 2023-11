Die Tagespflege von Heike Daus in Stumsdorf besteht seit zehn Jahren. Zum Jubiläum kommen viele Besucher vorbei. Was ist das Rezept in der aufgemöbelten „Villa Kamille“?

Fröhlich leben in der „Villa Kamille“ - Tagespflege in Stumsdorf ist mehr als Medizin

Stumsdorf/MZ. - Im Jahr 2006 hat Heike Daus ihren ambulanten Pflegedienst in Stumsdorf eröffnet. Vor genau zehn Jahren ist dann die Tagespflege gekommen, Dieses Jubiläum hat das Team um die Chefin und ihren Mann Andreas als Hauseigentümer mit vielen Gästen und Kunden gefeiert. Die Villa erstrahlt nach der umfassenden Sanierung nun nicht nur außen in einem hellen Ambiente, auch innen lebt das Flair der Gründerzeit. Mit ihrem Türmchen, den Gauben und der liebevollen Restaurierung ist die Villa ein Blickfang in Stumsdorf. Und so wie an der Außenansicht erkennbar, ist auch im Haus der alte Stil noch vorhanden.