In Zukunft sollen Kameraden auch aus Retzau wieder ausrücken können.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Von Robert Martin - Retzau/MZ. Es kann weitergehen mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Retzau. Die Stadtverwaltung von Raguhn-Jeßnitz hat am 20 Dezember einen Fördermittelbescheid vom Landesverwaltungsamt erhalten, in der die Zusage über Fördermittel von 525.00 Euro für den Neubau enthalten ist. Darüber informierte nun Bürgermeister Hannes Loth (AfD). Insgesamt plant die Stadt mit Kosten von 3,5 Millionen Euro.