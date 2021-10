Frischluft statt der 3G-Regelung - Tafel in Bitterfeld bedient seine Kunden draußen

Bitterfeld/MZ - Die so genannte 3G-Regel - geimpft, genesen oder getestet - soll helfen, das Corona-Virus im öffentlichen Leben eindämmen. Doch erhitzt sie teilweise auch die Gemüter - etwa bei der Zerbster Tafel, die im September ankündigte, dass nur noch Kunden eingelassen werden, die 3G erfüllen. Die dortige Leiterin hatte das mit einer Empfehlung des Verbands der Tafeln begründet.

Alles an der frischen Luft

Für die Bitterfelder Tafel wird die 3G-Regel allerdings nicht zum Tragen kommen, sagte Leiter Thomas Brode auf Anfrage der MZ. Eine Benachrichtigung des Tafel-Dachverbands zur 3G-Regel habe er bisher nicht erhalten. Die Ausgabe für die Kunden, erklärt Brode, finde ohnehin nicht in geschlossenen Innenräumen statt. Sondern: „Alles wird vor dem Gebäude erledigt.“

So werden die von den Mitarbeitern gepackten Lebensmittelbeutel für die Kunden vor dem Tor angenommen. Einen direkten Kontakt gebe es so nicht. In den Räumlichkeiten der Tafel selbst, die sich in der Jeßnitzer Straße befinden, werde Maske getragen. Die tägliche Ausgabe organisieren Thomas Brode und die Tafel-Mitarbeiter zwischen Montag und Freitag von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr für täglich etwa 40 Besucher.

Vielfache Unterstützung

Im Laufe des vergangenen Jahres wurde die soziale Einrichtung im Kampf gegen das Coronavirus mehrfach unterstützt: So wurden über ein Förderprogramm der „Tafel Deutschland“ drei Raumluftreiniger angeschafft. 5.000 Masken stellte das Land Sachsen-Anhalt für die Bitterfelder Tafel zur Verfügung, die an Bedürftige verteilt wurden. Die Tafel Bitterfeld ist unter dem Dach des Kreisverbands der Arbeiterwohlfahrt angesiedelt.