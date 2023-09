Buntes Markttreiben in Bitterfeld lockt mit hiesigem Obst und Gemüse, Steinofen-Brot, Pflanzen, Käse und Likören zahlreiche Besucher an. Viele loben die Atmosphäre. Doch wo sind die Bauern?

An den Ständen des Bauernmarktes rund um den großen Traktor herrscht viel Andrang. Schauen, probieren, kaufen lautet für viele das Motto.

Bitterfeld/MZ - Der Herbst ist da – zumindest am vergangenen Samstag auf dem Bitterfelder Marktplatz. Mit 16 Grad ist es kühler als an den Vortagen. „Die Temperaturen passen zum Bauernmarkt“, meint Martin Zschocke vom gleichnamigen Bauernhof in Repau (Südliches Anhalt). „Heute merken die Leute, dass es Herbst ist.“