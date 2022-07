Frieden in Grüner Lunge? Politprojekt mit 20.000 Euro soll Streit um den Lärm entschärfen

Die Stille trügt. Vor allem in den Abendstunden herrscht reges Leben.

Bitterfeld/MZ - Für manche klingt es paradox: Obwohl die 2020 eröffnete Freizeitanlage in Bitterfelds Stadtpark Grüne Lunge mit Soccer-Anlage und Basketball-Feld für zahlreiche Konflikte zwischen den jungen Nutzern und eher älteren Anwohnern führt, wurde der Bereich nun sogar erweitert. Das Mehrgenerationen-Fitnesscenter wurde Ende Juni freigegeben. Die altersmäßige Durchmischung, so hofft die Stadt, soll auch zur Entspannung der Lage beitragen. Doch darauf will man sich nicht verlassen. Nun soll ein Pilotprojekt helfen, die Spannungen abzubauen.