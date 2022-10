Freude beim Abrudern in Bitterfeld - Goitzsche Ruderclub feiert erfolgreichstes Jahr seiner Geschichte

Der Verein kann auf eine erstklassige Saison zurückblicken. Warum das so ist und was ein hochmodernes neues Boot damit zu tun hat.

Bitterfeld/MZ - Am Samstagnachmittag wird angestoßen. Doch es ist nur ein Schluck, den die fünf Versammelten zu sich nehmen, bevor sie den restlichen Sekt – beziehungsweise Orangensaft – über „Patrice“ schütten. Zur Taufe, denn „Patrice“ ist der Name des neuen Ruderboots, das am Wochenende während des traditionellen Abruderns am Bootshaus des Goitzsche Ruderclubs in der Niemegker Straße in Bitterfeld gewidmet wurde.