Freizeitanlage in Pouch nimmt Gestalt an - Skater können bald auf die Rollen

In zwei Wochen soll der erste Abschnitt der Freizeitanlage in Pouch eröffnet werden. Warum das trotz einiger Mehrkosten überhaupt noch möglich ist.

Der für Skater gedachte Teil der Freizeitanlage am Poucher Ufer des Goitzschesees soll Mitte September freigegeben werden.

Pouch/MZ - Etappenerfolg für Einwohner und Verwaltung der Gemeinde Muldestausee: Die für Angehörige unterschiedlicher Generationen gedachte Freizeitanlage am Poucher Ufer des Goitzschesees wird aller Voraussicht nach in zwei Wochen eröffnet. „Der erste Teil“, sagt Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) und freut sich auf den Moment, wenn die Skater anrollen.

Die Freizeitanlage ist ein Mammutobjekt und es gibt abseits der Skateanlage noch viel zu tun

Doch bei aller Euphorie bleibt auch ein Wermutstropfen. Zwar sind Rampen, Halfpipe und weitere Hindernisse fertig. An anderer Stelle ist jedoch noch jede Menge zu tun. Die Freizeitanlage ist ein Mammutobjekt, besteht aus der Skateanlage, soll aber auch über Kletterfelsen, eine Mini-Agora, Ballspielmöglichkeiten und einen Fitnessparcours verfügen. Alles kostet Geld. Gut eine halbe Million Euro hat die Gemeinde Muldestausee für den Bau eingeplant. Das Gros ist Fördergeld. Den Eigenanteil von gut 70.000 Euro haben nicht zuletzt Mitglieder des Jugendgemeinderates über Spenden eingeworben.

Die im Unternehmerinnenstammtisch vereinten Frauen unterstützten das Vorhaben jetzt zum zweiten Mal mit einer 500-Euro-Spende. (Foto: André Kehrer)

Dennoch drohte das Geld knapp zu werden. Von prognostizierten Mehrkosten in Höhe von 30.000 Euro sprach Bürgermeister Giebler jüngst. Aber auch davon, dass der Spendenfluss nicht abebben würde. „Wir haben Stand heute neue Spenden in Höhe von 42.390 Euro gesammelt.“ Es ist Geld, dass von Privatpersonen und Unternehmen stammt. Engagiert haben sich allerdings auch die im Unternehmerinnenstammtisch vereinten Frauen. 500 Euro übergaben Ute Hirsch, Elvira Lieder und Mitstreiterinnen jetzt an die Gemeindeverwaltung. Nicht zum ersten Mal übrigens. Als die Idee von der Freizeitanlage laufen lernte, waren die Unternehmerinnen schon einmal im Boot.

Anpflanzung und Ansaaten stehen im Frühjahr 2022 auf dem Programm

Nun machten sie sich ein Bild vom Baufortschritt der Anlage am Poucher Ortsausgang Richtung Löbnitz. Die Skateanlage steht, wird gerade beschildert und in Kürze vom weiteren Baufeld abgetrennt. „Eine nötige Voraussetzung, um hier Skater begrüßen zu können“, erklärt Giebler. Der Verwaltungschef betonte außerdem, dass die weiterführenden Arbeiten vergeben sind. „Das Projekt Freizeitanlage wird noch in diesem Jahr abgeschlossen.“

Fest steht, dass der zweite Bereich des für junge und ältere Leute gedachten Vorhabens ab Mitte September in Angriff genommen wird. Die Rede ist unter anderem von der Herstellung der Anbindung an den Uferweg und der Installation der Fitnessgeräte. Alle Arbeiten sollen bis November abgeschlossen sein. Anpflanzung und Ansaaten stehen im Frühjahr 2022 auf dem Programm.

Nach aktuellem Kassensturz belaufen sich die Kosten für die Freizeitanlage laut Aussagen Gieblers nun auf 548.400 Euro.