Engagement zwischen Dübener Heide und Goitzsche Freiwillige Macher - Warum die Gemeinde Muldestausee auf Dorfkümmerer setzt

Ehrenamtliche packen in der Gemeinde Muldestausee an vielen Stellen mitunter schon seit Jahren mit an. In Muldenstein brachten sie ein Freizeitareal in Form. Wo sie der Kommune noch auf die Sprünge helfen.