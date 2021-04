Freiwillige helfen beim Frühjahrsputz im Zörbiger Stadtbad

Rund 40 Freiwillige haben am Samstag im Zörbiger Stadtbad Hand angelegt. Das große Becken bekam einen neuen Anstrich.

Zörbig - Es war ein Hauch von Farbe, der schon am Eingang zum Zörbiger Stadtbad auf die diesjährige Aktion hinwies. Das große Becken bekam, wie in jedem Jahr, einen neuen leuchtend blauen Anstrich. Aber nicht nur im Becken ging es hoch her.

Der Volleyballplatz wurde vom Unkraut befreit und Malerarbeiten an den Gebäuden zeugten vom Willen der Anwesenden, das schöne Wetter zu nutzen und etwas für ihr Bad zu tun. Das anschließende gemütliche Beisammensein im vorgeschriebenen Abstand brachte die Helfer und Sportler wieder zusammen, so dass ein Gefühl der Gemeinsamkeit entstand.

Etwa 20 Frauen, Männer sowie einige Jugendliche und Kinder hatten sich am Samstagmorgen eingefunden, um an allen Stellen des Stadtbadgeländes wirksam zu werden und eine hoffentlich schöne und planmäßig beginnende Saison vorzubereiten. Dazu wurde, wie in jede Jahr, das große Becken mit einem neuen Anstrich versehen.

„Es sind genau 240 Liter Schwimmbeckenfarbe für Betonuntergründe, die unsere Helfer mit Pinsel und Rolle gleichmäßig im gesamten Beckenbereich aufgetragen haben“, beschreibt Chris Penkuhn vom Schwimmbadverein die Aktion. Wenn diese Farbe dann getrocknet sei, werde man die Gestaltung des Bodens in Angriff nehmen.

Von den Volleyballern wurde auch Unkraut gezupft.

„Die Vorbereitungsarbeiten für das Malens des Logos der Stat sowie des Seepferdchens laufen zurzeit“, sagt Penkuhn. In etwa 14 Tagen könne man mit der Gestaltung beginnen. Danach werde dann das Wasser eingelassen.

Auch die Volleyballer des SV Zörbig waren mit vor Ort

Doch auch auf dem Gelände des Bades hätten die freiwilligen Helfer viel gearbeitet. So seien die Volleyballer des SV Zörbig damit beschäftigt gewesen, den Sandplatz von Unkraut und Unrat zu befreien. Es sei eine prima Gelegenheit, sich endlich einmal wieder zu treffen und miteinander zu reden, sind sich die Sportler einig. Es hätten nur ein paar mehr Leute sein können, die sich sonst immer aufregen, dass nichts los sei, meinen sie.

Auch ein vor zwei Jahren angeschaffter Container wurde von den jungen Leuten mit einem neuen Farbanstrich versehen. „Der hatte noch die Farben der Firma, von der wir ihn erworben haben“, meint Penkuhn. Jetzt sei er erst einmal neutral gestrichen und werde in Zukunft sicher auch noch der Farbe des Bades angepasst.

Bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Beschränkungen durch die Coronapandemie auf den Betrieb des Bades auswirken

Für Bürgermeister Matthias Egert (CDU), der sich ein Bild von den Arbeiten machte, zeugt eine solche Aktion von dem Willen der Bürger, ihr Bad selbst zu gestalten, damit auch die Besucher aus anderen Region Freude am Aufenthalt haben. Es sei schön, dass an solch einem Tag auch die jungen Leute und Kinder aktiv mithelfen würden, meint Egert.

Bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Beschränkungen durch die Coronapandemie auf den Betrieb des Bades auswirken. Man werde auf alle Fälle alles tun, damit man beim Startschuss in die Badesaison, wann auch immer, gut gerüstet sei. Die notwendige Technik für den Betrieb des Bades sei natürlich auch auf dem neusten Stand. (mz/Michael Maul)