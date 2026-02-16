Aktive Mitglieder der Feuer- und Wasserwehren dürfen auch in diesem Jahr kostenfrei in Bäder und den Altjeßnitzer Irrgarten. Warum es dabei nicht nur um Spaß und Anerkennung geht.

Freier Eintritt für das Ehrenamt - Deshalb öffnen vier Kommunen im Altkreis Bitterfeld ihre Bäder

Das Freizeitbad „Woliday“ in Wolfen steht hoch im Kurs bei der Aktion für Feuerwehrleute. Geschwommen werden kann aber auch anderswo.

Wolfen/MZ. - Feuerwehrleute und Angehörige der Wasserwehr sind gefragt. Hundertfach und mitunter sogar mehrere Tage am Stück. Im Ehrenamt und zum Schutz für alle anderen Einwohner der Region. Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) spricht von durchschnittlich zwei Einsätzen pro Tag in seiner Stadt. Sein Raguhn-Jeßnitzer Amtskollege Hannes Loth (AfD) erwähnt 102 Einsätze, die die Kameraden ans Limit brachten. Auch und gerade während einer Brandserie im Frühjahr und Sommer.