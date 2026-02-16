weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Angebot für Feuerwehr und Wasserwehr: Freier Eintritt für das Ehrenamt - Deshalb öffnen vier Kommunen im Altkreis Bitterfeld ihre Bäder

Jetzt live
Närrisches Spektakel im Livestream: Großer Karnevalszug der KUKAKÖ live verfolgen
Närrisches Spektakel im Livestream: Großer Karnevalszug der KUKAKÖ live verfolgen

Angebot für Feuerwehr und Wasserwehr Freier Eintritt für das Ehrenamt - Deshalb öffnen vier Kommunen im Altkreis Bitterfeld ihre Bäder

Aktive Mitglieder der Feuer- und Wasserwehren dürfen auch in diesem Jahr kostenfrei in Bäder und den Altjeßnitzer Irrgarten. Warum es dabei nicht nur um Spaß und Anerkennung geht.

Von Ulf Rostalsky 16.02.2026, 11:00
Das Freizeitbad „Woliday“ in Wolfen steht hoch im Kurs bei der Aktion für Feuerwehrleute. Geschwommen werden kann aber auch anderswo.
Das Freizeitbad „Woliday“ in Wolfen steht hoch im Kurs bei der Aktion für Feuerwehrleute. Geschwommen werden kann aber auch anderswo. (Foto: André Kehrer)

Wolfen/MZ. - Feuerwehrleute und Angehörige der Wasserwehr sind gefragt. Hundertfach und mitunter sogar mehrere Tage am Stück. Im Ehrenamt und zum Schutz für alle anderen Einwohner der Region. Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) spricht von durchschnittlich zwei Einsätzen pro Tag in seiner Stadt. Sein Raguhn-Jeßnitzer Amtskollege Hannes Loth (AfD) erwähnt 102 Einsätze, die die Kameraden ans Limit brachten. Auch und gerade während einer Brandserie im Frühjahr und Sommer.