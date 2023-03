Nach eineinhalb Jahren gibt das Schulamt grünes Licht für die Freie Schule. In Wolfen startet im August ein Sachsen-Anhalt-weit einmaliges Lernangebot. Kern ist die fächer- und klassenübergreifende Ausbildung. Doch nun muss angepackt werden.

Hängepartie ist beendet - Freie Schule Anhalt-Bitterfeld kann in Wolfen starten

Erste Einrichtung in ganz Sachsen-Anhalt

Wolfen/MZ - Auf diese Nachricht haben die Mitglieder des Vereins Freie Schule Anhalt-Bitterfeld seit Monaten gewartet: Zum kommenden Schuljahr im Sommer kann die Freie Schule in Wolfen starten. „Wir haben vom Schulamt die Zusicherung der Genehmigung einer Ersatzschule bekommen“, sagt Vereins-Vorstandsmitglied Karina Ende. „Ersatzschule“ bedeutet, dass es sich um eine komplette, vollwertige Grundschule handelt, die eine öffentliche Schule ersetzt. „Mit ihrem Besuch wird auch die Schulpflicht erfüllt“, betont Ende. Die Einrichtung in Wolfen wird – nach Kenntnis des Vereins – die erste derartige „demokratische Schule“ in Sachsen-Anhalt sein.