Freie Schule hat Standort in Wolfen gefunden: Nun werden Unterstützer gesucht

Bis zur abschließenden Antwort des Kultusministeriums wird noch an einigen Stellschrauben gedreht.

Das „0122“ im Areal A des Chemieparks in Wolfen wird der Sitz der Freien Schule Anhalt-Bitterfeld.

Wolfen/MZ - Manche Pläne sind dazu da, um von einem Zufall über den Haufen geworfen zu werden. Denn eigentlich hatten die Vereinsmitglieder der Freien Schule Anhalt-Bitterfeld ein ganz anderes Gebäude im Blick, als ihnen vom Chemiepark das ehemalige Verwaltungsgebäude der Filmfabrik in Wolfen angeboten wurde. „Wir wurden gefunden“, so beschreibt es Karina Ende, eine der Vereinsvorsitzenden.

Im März wurde die Nutzungsänderung durch den Chemiepark beantragt, auch kleine Bauarbeiten müssten noch erledigt werden, erklärt sie im Gespräch mit der MZ. Das Gebäude, das viele noch als 0122 kennen, würde dann nicht zum ersten Mal Platz zum Lernen bieten: 2018 waren Teile des Berufsschulzentrums hier untergebracht. „Für viele Eltern, die sich für die Freie Schule interessieren, war das Gebäude der Knackpunkt“, so Ende. Für die Ausstattung der Klassenräume spendeten andere Bildungseinrichtungen Möbel.

Alle Rädchen drehen sich für die Schulneugründung in Wolfen: Im Dezember wurde der Antrag beim Schulamt eingereicht. Ein Schreiben kam mittlerweile zurück - mit vielen Anmerkungen zu offenen Fragen. Doch darin stehen auch schöne Sachen: Der Antrag der Freien Schule setzt die Vorgaben aus dem Rahmenschulplan um. Diese Hürde ist genommen. Doch für anderes bleibt nicht mehr viel Zeit.

Erst- und Zweitklässler sollen im August in Wolfen starten

Bis zum 27. April müssen die letzten Unterlagen eingereicht werden. Unter anderem finden gerade noch Gespräche statt, um einen Sportlehrer zu finden. Vier Pädagogen sollen ab dem Spätsommer in der Schule arbeiten - Karina Ende wird als Quereinsteigerin starten. Der Hort soll von Vorstandsmitglied Susanne Donath geleitet werden. Und am 1. Juni kommt die endgültige Antwort vom Kultusministerium, ob ab dem 1. August der Hort und Ende des Monats die ersten Grundschüler im 0122 starten können.

Allerdings muss die Finanzierung der Schule noch gesichert werden. Denn in den ersten drei Jahren erhält die Freie Schule keine Unterstützung vom Land. Stattdessen sollen möglichst viele Menschen dem Verein helfen, einen Kredit aufzunehmen. Dieser läuft vergünstigt bei der GLS-Bank. „Dazu braucht es zuerst Bereitschaftserklärungen“, sagt Karina Ende. Die 44 benötigten Bürgen würden als Sicherheit eingesetzt, müssten aber nur finanziell beteiligt werden, wenn etwas schief läuft - was Karina Ende nicht hofft.

„Es ist keine Spende.“ Um bildlich darzustellen, wie viele Menschen sich bereits beteiligen, haben sie einen sogenannten „Baum der Bürgschaften“ gezeichnet. Viele Unterstützer würden zudem das Signal geben: „Die Schule gehört den Menschen.“ Sollte die Genehmigung vom Schulamt nicht erteilt werden, würde auch die Bürgschaft hinfällig.

Am Dienstag, 19. April um 17 Uhr, will der Verein noch einmal Interessierte einladen, um den aktuellen Stand und das Gesamtkonzept in den neuen Räumen vorzustellen. Auch künftige Schüler können ihre Schule dann kennenlernen.