Freie Schule Anhalt-Bitterfeld lädt am Freitag zum Ausprobieren ein

Eine Tafel in einer Schule (Symbolbild)

Bitterfeld/MZ - Wenn alles gut geht, dann kann die Freie Schule Anhalt-Bitterfeld im kommenden Schuljahr mit dem Unterricht starten und neues Leben in das alte Verwaltungsgebäude der Filmfabrik bringen. Um einen kleinen Vorgeschmack zu geben, lädt die Gründungsinitiative am heutigen Freitag von 16 bis 19 Uhr in die Begegnungsstätte „Hofladen“ der Wohnstättengenossenschaft Bitterfeld, Feldstraße 44, ein.

„Es gibt einen Einblick in die Lernmaterialien, zudem können sich Eltern und Kinder untereinander kennenlernen“, wirbt Vorstandsmitglied Karina Ende. Angebote, die von den bereits engagierten Eltern erdacht wurden, können gleich einmal ausprobiert werden. Denn, so sagt Ende: „Solche Ideen sollen auch zukünftig eine Rolle spielen.“

Am Montag findet dann, ebenfalls im „Hofladen“ ab 17 Uhr, eine Fragestunde zu Bürgschaften statt. Diese sind eine von vier Säulen der Schulfinanzierung, damit der Schulstart auch ab dem 1. August klappt. In den ersten drei Jahren erhält die Freie Schule keine Finanzhilfe durch das Land. Mit einer Vertreterin der GLS-Bank können sowohl direkt vor Ort als auch über Zoom Fragen geklärt werden - die Stunde findet hybrid statt. Zudem sei für die Ausstattung ein Crowdfunding gestartet, berichtet Karina Ende - Unterstützer können online spenden.

Mehr Infos unter www.freie-schule-anhalt-bitterfeld.de