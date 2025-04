Nach dem Umfahrmanöver in der Bitterfelder Semmelweisstraße verliert eine 82-jährige Nissan-Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto. Es entsteht Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

Frau umfährt in Bitterfeld ein Postauto und landet danach in einem Gebüsch

In der Bitterfelder Semmelweisstraße kam die Polizei am Sonnabend zum Einsatz.

Bitterfeld/MZ. - Am vergangenen Sonnabend, 5. April, gegen 13 Uhr ist eine 82-jährige Nissan-Fahrerin in Bitterfeld in der Semmelweisstraße in Richtung Anhaltstraße unterwegs gewesen. Als sie ein haltendes Postauto umfahren hatte, scherte sie wieder ruckartig nach rechts ein, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in ein Gebüsch. Der Schaden wird laut Polizei auf etwa 3.000 Euro beziffert, das Auto musste abgeschleppt werden.