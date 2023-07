Frau ohne festen Wohnsitz will in Wolfener Gebäude übernachten und verletzt sich

Wolfen/MZ - In den Nachtstunden zum Sonntag ist es in Wolfen zu einem nicht ganz alltäglichen Vorfall gekommen. Nach Informationen der Polizei hat eine weibliche Person versucht, in der Leipziger Straße in ein Gebäude zu gelangen, um dort zu übernachten. Sie hat offenbar keinen festen Wohnsitz.

Damit ihr das Eindringen gelingt, hat sie eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeschmissen. Der Versuch, in das Gebäude zu gelangen, missglückte jedoch, da sie sich an den von ihr verursachten Scherben derart verletzte, dass ein Rettungswagen gerufen werden musste. Die Sanitäter haben die Frau behandelt und danach zur weiteren medizinischen Versorgung in das Goitzsche Klinikum nach Bitterfeld gebracht.

Die Strafverfolgung durch die Polizei wurde aufgenommen, heißt es abschließend.