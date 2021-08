Frau kommt mit VW von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Raguhn/MZ - Unverletzt hat eine Autofahrerin am Samstagnachmittag gegen 16.25 Uhr einen Unfall auf der Landesstraße 140 überstanden.

Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau in ihrem VW aus Raguhn und fuhr in Richtung Bundesstraße 184. Kurz nach dem Ortsausgang kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort stehenden Baum.

Nach Angaben der Polizei entstanden am PKW und am Baum Sachschaden in unbestimmter Höhe. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Ein Krankenwagen musste nicht gerufen werden.