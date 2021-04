Ford-Transporter schiebt an Kreuzung zur B183 Audi auf BMW - Mann wird leicht verletzt

Sandersdorf - Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstag gegen 12.30?Uhr im Kreuzungsbereich Thalheimer Straße/B 183 in Sandersdorf gekommen.

Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem Ford Transit die Thalheimer Straße aus Richtung Sandersdorf. An der Kreuzung B 183 beachtete er den vor ihm an der Ampelkreuzung verkehrsbedingt haltenden Pkw Audi nicht. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Audi durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm stehenden Pkw BMW geschoben wurde.

Der 39-jährige Audi-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nach Mitteilung der Polizei nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Am unfallverursachenden Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenssumme wurde hier auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Schaden am BMW beläuft sich laut Polizei auf ungefähr 500 Euro.