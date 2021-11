Ford-Transporter fährt auf Citroën - Polizei stoppt betrunkene Fahrer nach Flucht in Wolfen

In Wolfen wurde der Ford-Transporter angehalten.

Bitterfeld/Wolfen/MZ - Einen flüchtigen Unfallverursacher hat die Polizei am Samstag gefasst.

Gegen 0.45 Uhr war ein 36-Jähriger in Bitterfeld mit einem Citroën Richtung Wolfen gefahren und musste an der Kreuzung „Herminetor“ anhalten. Laut Polizei fuhr dort ein Ford-Transporter auf, der dann gen Greppin flüchtete. Am Citroën entstand Sachschaden von rund 800 Euro.

Durch eine schnelle polizeiliche Fahndung wurde der Ford-Transporter kurze Zeit später in Wolfen in der Leipziger Straße angehalten. Der gesuchte 41-jährige Fahrer war laut Polizei jetzt Beifahrer. Sowohl er als auch der jetzige 27-jährige Fahrer rochen demnach stark nach Alkohol.

Zwei Blutprobenentnahmen wurden durchgeführt und die Führerscheine sichergestellt. Der Transporter, der nicht versichert war, wurde durch einen Abschleppdienst sichergestellt.