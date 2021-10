Ford brennt in Bitterfelder Garagenkomplex aus - Feuer beschädigt Garagen

Bitterfeld/MZ - In Bitterfelder Garagenkomplex „Schwarzer Weg“ ist am späten Montagabend ein Pkw Ford ausgebrannt. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Dienstag mitgeteilt. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Durch den Brand wurde die Bausubstanz einiger Garagen teilweise geschädigt. Die Polizei geht derzeit von einem Gesamtschaden von 3.000 Euro aus. Der Name des Fahrzeugeigentümers und die Ursache des Feuers sind Gegenstand der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen.