Bitterfeld - Aus einem Food-Truck sind während eines Einbruchs in der Straße Am Stadion 12 in Bitterfeld Bargeld, ein Handy und Getränke in unbekannter Menge gestohlen worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Der Einbruch muss sich zwischen Freitag, 18. Juli, 21 Uhr, und Samstag, 19. Juli, 10.20 Uhr, ereignet haben.

Hinweise nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld- Wolfen Tel.: 03493/301-0 oder per Mail: [email protected] entgegen.