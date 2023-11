Vier Verfahren eingeleitet Folgenreiche Kontrolle am Factory Outlet Brehna - 37-Jähriger kommt mit einer Lüge nicht weit

Auf dem Parkplatz des Factory Outlets in Brehna hat es am Dienstag, 7. November, eine Polizeikontrolle gegeben. Am Ende standen vier Strafverfahren und ein sicher gestelltes Auto.